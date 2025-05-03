T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN



DOSYA NO : 2024/468

KARAR NO : 2025/166



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 18/03/2025 tarihli 2024/468 E., 2025/166 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca yapılan yargılama sonucunda 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA; karar verilen Ayason ve Dilorom kızı,1994 Özbekistan doğumlu, DILZORA MUKADASOVA' ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/05/2025