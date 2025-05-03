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        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.05.2025 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLÂN


        DOSYA NO : 2024/468
        KARAR NO : 2025/166


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 18/03/2025 tarihli 2024/468 E., 2025/166 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca yapılan yargılama sonucunda 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA; karar verilen Ayason ve Dilorom kızı,1994 Özbekistan doğumlu, DILZORA MUKADASOVA' ya 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02216772
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