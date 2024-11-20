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        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.11.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L Â N


        DOSYA NO : 2024/363
        KARAR NO : 2024/466


        Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin 14/10/2024 tarihli 2024/363 E., 2024/466 K sayılı gerekçeli kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 292/1 maddesi gereğince 3 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ravil ve Terane oğlu,23/01/1993 Azerbaycan doğumlu, ABUHUSEYN JALILOV' a 7201 sayılı Tebligat Kanunu doğrultusunda tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE ve ELEKTRONİK ORTAMDAİLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02125328
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