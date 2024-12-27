T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO :2021/610 ESAS
KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 129 Ada, 6 Parsel
Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 124 Ada, 22 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI :
532*****164 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı ÇAKIR GÜLEN
531*****260 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı HÜSEYİN BARILAS
532*****000 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı KADİR BARILAS
531*****552 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı MUSTAFA BARILAS
321*****882 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı SEVGİ DUGAN
449*****678 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANAN FİLİZ
555*****226 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANSU ÇİZGEN
555*****162 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CÜNEYT ÖZGÜLER
588*****490 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE ÇETİNLER
554*****090 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE TAŞKIN
554*****426 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EYÜP TAŞKIN
583*****200 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA GAVALCI
554*****664 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA TAŞKIN
554*****718 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FETHİ TAŞKIN
502*****220 T.C. Kimlik Numaralı Davalı GÜLCAN ÖZKAN
554*****580 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HALİL İBRAHİM TAŞKIN
317*****510 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HANİFE ÖZDEMİR
547*****136 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HATİCE AKDERE
345*****274 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HAVVA ALEMDAR
554*****134 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HÜSEYİN TAŞKIN
555*****598 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL ÖZGÜLER
597*****750 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TARAN
554*****872 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TAŞKIN
179*****066 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE BALCI
171*****884 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE TARAUŞ
247*****564 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MEHMET FİLİZ
554*****154 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN
554*****218 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN
554*****644 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NAZMİYE TAŞKIN
388*****534 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NİGAR DURSUN
247*****648 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ÖZCAN FİLİZ
202*****816 T.C. Kimlik Numaralı Davalı RAZİYE KONURALP
555*****008 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEBAHAT ÖZGÜLER
553*****344 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SERDİNÇ TAŞKIN
553*****636 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEVGÜL APAK
611*****596 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ZEHRA GÜNAL
297*****114 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı AYŞE TANRIVERDİ
553*****062 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı DİLEK TAŞKIN
369*****722 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı GÜLTEN ÖZMENER
554*****758 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı KADİR TAŞKIN
174*****034 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı MAHMUT MUTLU
532*****824 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı NACİYE BARILAS
554*****684 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SADETTİN TAŞKIN
128*****972 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SELMA PELİNDAĞ
361*****818 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEMRA ERKEN
554*****956 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEVAL TAŞKIN
120*****902 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SİBEL DEMİR
Kamulaştırmayı yapan davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin2021/610 Esas sayılarında davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024