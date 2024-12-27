T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



DOSYA NO :2021/610 ESAS



KAMULAŞTIRILAN

TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 129 Ada, 6 Parsel

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 124 Ada, 22 Parsel



MALİKİN ADI VE SOYADI :

532*****164 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı ÇAKIR GÜLEN

531*****260 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı HÜSEYİN BARILAS

532*****000 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı KADİR BARILAS

531*****552 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı MUSTAFA BARILAS

321*****882 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı SEVGİ DUGAN

449*****678 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANAN FİLİZ

555*****226 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANSU ÇİZGEN

555*****162 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CÜNEYT ÖZGÜLER

588*****490 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE ÇETİNLER

554*****090 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE TAŞKIN

554*****426 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EYÜP TAŞKIN

583*****200 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA GAVALCI

554*****664 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA TAŞKIN

554*****718 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FETHİ TAŞKIN

502*****220 T.C. Kimlik Numaralı Davalı GÜLCAN ÖZKAN

554*****580 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HALİL İBRAHİM TAŞKIN

317*****510 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HANİFE ÖZDEMİR

547*****136 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HATİCE AKDERE

345*****274 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HAVVA ALEMDAR

554*****134 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HÜSEYİN TAŞKIN

555*****598 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL ÖZGÜLER

597*****750 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TARAN

554*****872 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TAŞKIN

179*****066 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE BALCI

171*****884 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE TARAUŞ

247*****564 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MEHMET FİLİZ

554*****154 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN

554*****218 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN

554*****644 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NAZMİYE TAŞKIN

388*****534 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NİGAR DURSUN

247*****648 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ÖZCAN FİLİZ

202*****816 T.C. Kimlik Numaralı Davalı RAZİYE KONURALP

555*****008 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEBAHAT ÖZGÜLER

553*****344 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SERDİNÇ TAŞKIN

553*****636 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEVGÜL APAK

611*****596 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ZEHRA GÜNAL

297*****114 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı AYŞE TANRIVERDİ

553*****062 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı DİLEK TAŞKIN

369*****722 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı GÜLTEN ÖZMENER

554*****758 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı KADİR TAŞKIN

174*****034 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı MAHMUT MUTLU

532*****824 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı NACİYE BARILAS

554*****684 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SADETTİN TAŞKIN

128*****972 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SELMA PELİNDAĞ

361*****818 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEMRA ERKEN

554*****956 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEVAL TAŞKIN

120*****902 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SİBEL DEMİR

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin2021/610 Esas sayılarında davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024