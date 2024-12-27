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        T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.12.2024 - 00:00
        T.C. BABAESKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        DOSYA NO :2021/610 ESAS


        KAMULAŞTIRILAN
        TAŞINMAZ BİLGİSİ : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 129 Ada, 6 Parsel
        Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, MinnetlerKöyü, 124 Ada, 22 Parsel


        MALİKİN ADI VE SOYADI :
        532*****164 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı ÇAKIR GÜLEN
        531*****260 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı HÜSEYİN BARILAS
        532*****000 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı KADİR BARILAS
        531*****552 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı MUSTAFA BARILAS
        321*****882 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı SEVGİ DUGAN
        449*****678 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANAN FİLİZ
        555*****226 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CANSU ÇİZGEN
        555*****162 T.C. Kimlik Numaralı Davalı CÜNEYT ÖZGÜLER
        588*****490 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE ÇETİNLER
        554*****090 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EMİNE TAŞKIN
        554*****426 T.C. Kimlik Numaralı Davalı EYÜP TAŞKIN
        583*****200 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA GAVALCI
        554*****664 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FATMA TAŞKIN
        554*****718 T.C. Kimlik Numaralı Davalı FETHİ TAŞKIN
        502*****220 T.C. Kimlik Numaralı Davalı GÜLCAN ÖZKAN
        554*****580 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HALİL İBRAHİM TAŞKIN
        317*****510 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HANİFE ÖZDEMİR
        547*****136 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HATİCE AKDERE
        345*****274 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HAVVA ALEMDAR
        554*****134 T.C. Kimlik Numaralı Davalı HÜSEYİN TAŞKIN
        555*****598 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL ÖZGÜLER
        597*****750 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TARAN
        554*****872 T.C. Kimlik Numaralı Davalı İSMAİL TAŞKIN
        179*****066 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE BALCI
        171*****884 T.C. Kimlik Numaralı Davalı KADRİYE TARAUŞ
        247*****564 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MEHMET FİLİZ
        554*****154 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN
        554*****218 T.C. Kimlik Numaralı Davalı MUSTAFA TAŞKIN
        554*****644 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NAZMİYE TAŞKIN
        388*****534 T.C. Kimlik Numaralı Davalı NİGAR DURSUN
        247*****648 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ÖZCAN FİLİZ
        202*****816 T.C. Kimlik Numaralı Davalı RAZİYE KONURALP
        555*****008 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEBAHAT ÖZGÜLER
        553*****344 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SERDİNÇ TAŞKIN
        553*****636 T.C. Kimlik Numaralı Davalı SEVGÜL APAK
        611*****596 T.C. Kimlik Numaralı Davalı ZEHRA GÜNAL
        297*****114 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı AYŞE TANRIVERDİ
        553*****062 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı DİLEK TAŞKIN
        369*****722 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı GÜLTEN ÖZMENER
        554*****758 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı KADİR TAŞKIN
        174*****034 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı MAHMUT MUTLU
        532*****824 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı NACİYE BARILAS
        554*****684 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SADETTİN TAŞKIN
        128*****972 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SELMA PELİNDAĞ
        361*****818 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEMRA ERKEN
        554*****956 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SEVAL TAŞKIN
        120*****902 T.C. Kimlik Numaralı Mirasçı SİBEL DEMİR
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazlara kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin2021/610 Esas sayılarında davalar açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/12/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02147221
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