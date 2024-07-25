Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AYVALIK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.07.2024 - 00:00
        T.C.
        AYVALIK
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        11.07.2024
        İ L A N

        ESAS NO : 2023/570
        KARAR NO :2024/345


        Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 86/2 maddesinde düzenlenen Basit Yaralama suçundan 5 Yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Hüseyin ve Dudu oğlu 01/01/1959 doğumlu Balıkesir, Ayvalık, Kazım Karabekir Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı AHMET BOZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olup,
        7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenine belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile itirazyasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02066973
        Yazı Boyutu