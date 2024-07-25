T.C.

AYVALIK

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

11.07.2024

İ L A N

ESAS NO : 2023/570

KARAR NO :2024/345



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 86/2 maddesinde düzenlenen Basit Yaralama suçundan 5 Yıl süreyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Hüseyin ve Dudu oğlu 01/01/1959 doğumlu Balıkesir, Ayvalık, Kazım Karabekir Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı AHMET BOZCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenine belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile itirazyasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.