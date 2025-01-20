T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AYDIN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzergâhına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kamulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|HİSSESİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|2024/471
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|HÜDAVER KILCI
FADİME ÖZGENÇ
NURTEN KAHRAMAN
HAYRİYE SUCU
ABİDİN AKÇIL
|1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
|213 ADA 7 PARSEL
|BAHÇE
|2.304,18
|445,10
|2024/473
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|SELAMİ ATLI
|1/1
|1544
|TARLA
|7.600,00
|1.114,20
|2024/479
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|MENEKŞE MOTORCU
TANKUT ÇİZMECİ
|1/2
1/2
|1164
|KARGİR EV
|3.638,00
|948,28 m2
|2024/477
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|ESMA UĞURLU
|TAM
|19 PARSEL
|TARLA
|11.800,00
|3.540,06 m2
|2024/475
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|HÜSEYİN KÖLE
|TAM
|659 PARSEL
|KERPİÇ EV
|5.450,00
|377,53 m2
|2024/485
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|ALİ KÜÇÜK
|TAM
|132 ADA 17 PARSEL
|TARLA
|11.544,79
|256,64 m2
|2024/483
|AYDIN- EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|KADİR KAYA
|TAM
|132 ADA 16 PARSEL
|TARLA
|1.621,84
|449,54 m2
|2024/481
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|MUSTAFA YALÇIN
|TAM
|746 PARSEL
|TARLA
|12.750,00
|795,29 m2
|2024/487
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|EMİN KÖLE
|1/1
|398
|TARLA
|5.250 M2
|630,09 m2
|2024/489
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Ayşe USlu Metin
Hüseyin Uğur Uğurlu
Şerif Ali Uğurlu
Kübra Uğurlu
|1/4
1/4
1/4
1/4
|408
|TARLA
|4.800,00 M2
|4.800,00 M2
|2024/491
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|NİHAT ÇAKICI
|1/1
|411
|TARLA
|7.350,00
|3.222,45
|2024/493
|AYDIN - EFELER - GÖLHİSAR MAH
|HALİL ÇALIKOPARAN
|1/1
|657
|KARGİR EVLİ
|3.000,00
|2.543,14
|2024/495
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Ahmet Emin Yavuz
|1/1
|656
|BAHÇE
|2.010,00 M2
|2.010,00 M2
|2024/497
|AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH
|HÜSEYİN ÇETİN ENVER
|1/1
|1685
|BAHÇE
|5.000,00
|2.466,66
|2024/499
|AYDIN - EFELER-GÖLHİSAR MAH
|KADİR KAYA
|1/1
|1656
|TARLA
|16.300,00
|149,50
|2024/501
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|AHMET ŞİMŞEK
AHMET ŞİMŞEK
NURGÜL EFE
|1/4
3/5
3/20
|399 PARSEL
|TARLA
|8.100,00
|4.003,04 M2
|2024/503
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|MEHMET BİLĞE
NURGÜL AKICI
ŞERİF ALİ BİLĞE
TUĞRUL BİLĞE
|HİSSELİ
|127
|TARLA
|3.100,00
|3.100,00
|2024/505
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|ALİ YILDIZ
|TAM
|119 PARSEL
|TARLA
|4.900,00
|4.900,00 m2
|2024/507
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Fikret Bacaksız
|1/1
|589
|BAHÇE
|2.160,00 M2
|2.160,00 M2
|2024/509
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|LEVENT ÇILDIRMAZ
|1/1
|1727
|TARLA
|11.344,00
|1.577,69
|2024/511
|AYDIN EFELER GÖLHİSAR
|MUHARREM BARDAKCI
|1/1
|173
|TARLA
|4.800,00
|3.546,58
|2024/513
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Perihan Çıldırmaz
|1/1
|403
|TARLA
|2.550,00 M2
|984,45 M2
|2024/515
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Hüseyin Çetin
|1/1
|587
|KARGİR EVLİ
|2.110,00 m2
|1.907,11 M2
|2024/517
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Arif Kocabaş
Emir Kadın Kocabaş
Mehmet Kocabaş
Zafer Kocabaş
Emir Ceyhan
Gülser Kamar
Günseli Taşdelen
Perihan Çıldırmaz
|Hisseli
|115
|TARLA
|15.400,00 M2
|7.179,35 M2
|2024/519
|AYDIN EFELER GÖLHİSER MAH.
|AYŞE USLU METİN
HÜSEYİN UĞUR UĞURLU
KÜBRA UĞURLU
ŞERİF ALİ UĞURLU
|HİSSELİ
|1633
|TARLA
|13.166,00
|4.010,53
|2024/521
|AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|HÜSEYİN UFUK TÜRKOĞLU
|1/1
|13
|TARLA
|10.300,00
|1.062,06
|2024/523
|AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH.
|ERKAN BACAK
ALİ İKSAN BACAK
NERİMAN BACAK
MUHAMMET KARAKOÇ
KEMAL DERELİ
MEHMET BACAK
ÜLKÜ GÜLEÇ
AYDIN DERELİ
|141/700
141/1400
47/280
23/280
23/280
141/1400
141/1400
23/140
|20
|TARLA
|7.000,00
|4.970,46
|2024/525
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Aytül Gökler
|1/2
|448
|TARLA
|10.550,00 M2
|958,03 M2
|2024/527
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Selami Atlı
|1/1
|1618
|TARLA
|16.800,00 M2
|3.201,01 M2
|2024/529
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Ali İksan Bacak
Erkan Bacak
Mehmet Bacak
Neriman Bacak
Ülkü Güleç
|Hisseli
|17
|TARLA
|8.900,00 M2
|4.522,24 M2
|2024/531
|AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|SERAP SEVİNCEK
VOLKAN MUTLU
|HİSSELİ
|120
|TARLA
|18.000,00
|7.325,13
|2024/533
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Hüseyin Çetin
|1/1
|584
|BAHÇE
|800,00 M2
|503,08 M2
|2024/535
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Abidin Akçıl
Fadime Özgenç
Hayriye Sucu
Hüdaver Kılcı
Nurten Kahraman
|1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
|591
|BAHÇE
|5.850,00 M2
|1.937,71 M2
|2024/537
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Ahmet Emin Yavuz
|1/1
|655
|BAHÇE
|2.600,00 M2
|829,33 M2
|2024/539
|AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH.
|Kadir Kaya
|1/1
|501
|TARLA
|4.550,00 M2
|1.803,41 M2
|2024/541
|AYDIN - EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|YAŞAR YALÇIN
|1/1
|451
|TARLA
|11.000,00 m2
|850,58 m2
|2024/543
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|HALİL ÇALIPARAN
|TAM
|462
|TARLA
|3.310,00 M2
|1.411,80 M2
|2024/545
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|Perihan Özdemir
Vicdan Gülşen
Mehmet Karabulut
Hicran Korkmaz
Ferit Karabulut
|1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
|464
|TARLA
|5.650,00 m2
|2.162,87 m2
|2024/551
|AYDIN- EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|Emir Akyel
Kamil Gümüş
Turgut Gümüş
Ahmet Karabıyık
Zeliha Kaler
Nurcan İzci
|Hisseli
|210 ada 1 parsel
|Bahçe
|13.656,17
|2.308,07
|2024/553
|AYDIN - EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|HAFİZE KÜÇÜK
|TAM
|211 Ada 1 parsel
|KARGİR EV
|8.234,35
|2.508,44
|2024/555
|AYDIN-EFELER
GÖLHİSAR MAH.
|Ahmet Emin Özten
Sedat Özten
Ayşe Koçer
Zahide Demirci
Şadiye Yılmaz
Serdal Özten
Yeliz Çamoğlu
Mehmet Atlı
Zeliha Özten
Sercan Alkes
Semiha Gelgeç
Özcan Özten
|Hisseli
|1749 parsel
|TARLA
|20.908,56
|1.708,54