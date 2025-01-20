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        T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.01.2025 - 00:00
        T.C.
        AYDIN
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzergâhına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kamulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

        DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ HİSSESİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN ALAN
        2024/471 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. HÜDAVER KILCI
        FADİME ÖZGENÇ
        NURTEN KAHRAMAN
        HAYRİYE SUCU
        ABİDİN AKÇIL        		 1/5
        1/5
        1/5
        1/5
        1/5        		 213 ADA 7 PARSEL BAHÇE 2.304,18 445,10
        2024/473 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. SELAMİ ATLI 1/1 1544 TARLA 7.600,00 1.114,20
        2024/479 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. MENEKŞE MOTORCU
        TANKUT ÇİZMECİ        		 1/2
        1/2        		 1164 KARGİR EV 3.638,00 948,28 m2
        2024/477 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 ESMA UĞURLU TAM 19 PARSEL TARLA 11.800,00 3.540,06 m2
        2024/475 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 HÜSEYİN KÖLE TAM 659 PARSEL KERPİÇ EV 5.450,00 377,53 m2
        2024/485 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 ALİ KÜÇÜK TAM 132 ADA 17 PARSEL TARLA 11.544,79 256,64 m2
        2024/483 AYDIN- EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 KADİR KAYA TAM 132 ADA 16 PARSEL TARLA 1.621,84 449,54 m2
        2024/481 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 MUSTAFA YALÇIN TAM 746 PARSEL TARLA 12.750,00 795,29 m2
        2024/487 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. EMİN KÖLE 1/1 398 TARLA 5.250 M2 630,09 m2
        2024/489 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ayşe USlu Metin
        Hüseyin Uğur Uğurlu
        Şerif Ali Uğurlu
        Kübra Uğurlu        		 1/4
        1/4
        1/4
        1/4        		 408 TARLA 4.800,00 M2 4.800,00 M2
        2024/491 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. NİHAT ÇAKICI 1/1 411 TARLA 7.350,00 3.222,45
        2024/493 AYDIN - EFELER - GÖLHİSAR MAH HALİL ÇALIKOPARAN 1/1 657 KARGİR EVLİ 3.000,00 2.543,14
        2024/495 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ahmet Emin Yavuz 1/1 656 BAHÇE 2.010,00 M2 2.010,00 M2
        2024/497 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH HÜSEYİN ÇETİN ENVER 1/1 1685 BAHÇE 5.000,00 2.466,66
        2024/499 AYDIN - EFELER-GÖLHİSAR MAH KADİR KAYA 1/1 1656 TARLA 16.300,00 149,50
        2024/501 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 AHMET ŞİMŞEK
        AHMET ŞİMŞEK
        NURGÜL EFE        		 1/4
        3/5
        3/20        		 399 PARSEL TARLA 8.100,00 4.003,04 M2
        2024/503 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. MEHMET BİLĞE
        NURGÜL AKICI
        ŞERİF ALİ BİLĞE
        TUĞRUL BİLĞE        		 HİSSELİ 127 TARLA 3.100,00 3.100,00
        2024/505 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 ALİ YILDIZ TAM 119 PARSEL TARLA 4.900,00 4.900,00 m2
        2024/507 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Fikret Bacaksız 1/1 589 BAHÇE 2.160,00 M2 2.160,00 M2
        2024/509 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. LEVENT ÇILDIRMAZ 1/1 1727 TARLA 11.344,00 1.577,69
        2024/511 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MUHARREM BARDAKCI 1/1 173 TARLA 4.800,00 3.546,58
        2024/513 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Perihan Çıldırmaz 1/1 403 TARLA 2.550,00 M2 984,45 M2
        2024/515 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Hüseyin Çetin 1/1 587 KARGİR EVLİ 2.110,00 m2 1.907,11 M2
        2024/517 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Arif Kocabaş
        Emir Kadın Kocabaş
        Mehmet Kocabaş
        Zafer Kocabaş
        Emir Ceyhan
        Gülser Kamar
        Günseli Taşdelen
        Perihan Çıldırmaz        		 Hisseli 115 TARLA 15.400,00 M2 7.179,35 M2
        2024/519 AYDIN EFELER GÖLHİSER MAH. AYŞE USLU METİN
        HÜSEYİN UĞUR UĞURLU
        KÜBRA UĞURLU
        ŞERİF ALİ UĞURLU        		 HİSSELİ 1633 TARLA 13.166,00 4.010,53
        2024/521 AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH. HÜSEYİN UFUK TÜRKOĞLU 1/1 13 TARLA 10.300,00 1.062,06
        2024/523 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH. ERKAN BACAK
        ALİ İKSAN BACAK
        NERİMAN BACAK
        MUHAMMET KARAKOÇ
        KEMAL DERELİ
        MEHMET BACAK
        ÜLKÜ GÜLEÇ
        AYDIN DERELİ        		 141/700
        141/1400
        47/280
        23/280
        23/280
        141/1400
        141/1400
        23/140        		 20 TARLA 7.000,00 4.970,46
        2024/525 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Aytül Gökler 1/2 448 TARLA 10.550,00 M2 958,03 M2
        2024/527 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Selami Atlı 1/1 1618 TARLA 16.800,00 M2 3.201,01 M2
        2024/529 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ali İksan Bacak
        Erkan Bacak
        Mehmet Bacak
        Neriman Bacak
        Ülkü Güleç        		 Hisseli 17 TARLA 8.900,00 M2 4.522,24 M2
        2024/531 AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH. SERAP SEVİNCEK
        VOLKAN MUTLU        		 HİSSELİ 120 TARLA 18.000,00 7.325,13
        2024/533 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Hüseyin Çetin 1/1 584 BAHÇE 800,00 M2 503,08 M2
        2024/535 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Abidin Akçıl
        Fadime Özgenç
        Hayriye Sucu
        Hüdaver Kılcı
        Nurten Kahraman        		 1/5
        1/5
        1/5
        1/5
        1/5        		 591 BAHÇE 5.850,00 M2 1.937,71 M2
        2024/537 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ahmet Emin Yavuz 1/1 655 BAHÇE 2.600,00 M2 829,33 M2
        2024/539 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Kadir Kaya 1/1 501 TARLA 4.550,00 M2 1.803,41 M2
        2024/541 AYDIN - EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 YAŞAR YALÇIN 1/1 451 TARLA 11.000,00 m2 850,58 m2
        2024/543 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 HALİL ÇALIPARAN TAM 462 TARLA 3.310,00 M2 1.411,80 M2
        2024/545 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 Perihan Özdemir
        Vicdan Gülşen
        Mehmet Karabulut
        Hicran Korkmaz
        Ferit Karabulut        		 1/5
        1/5
        1/5
        1/5
        1/5        		 464 TARLA 5.650,00 m2 2.162,87 m2
        2024/551 AYDIN- EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 Emir Akyel
        Kamil Gümüş
        Turgut Gümüş
        Ahmet Karabıyık
        Zeliha Kaler
        Nurcan İzci        		 Hisseli 210 ada 1 parsel Bahçe 13.656,17 2.308,07
        2024/553 AYDIN - EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 HAFİZE KÜÇÜK TAM 211 Ada 1 parsel KARGİR EV 8.234,35 2.508,44
        2024/555 AYDIN-EFELER
        GÖLHİSAR MAH.        		 Ahmet Emin Özten
        Sedat Özten
        Ayşe Koçer
        Zahide Demirci
        Şadiye Yılmaz
        Serdal Özten
        Yeliz Çamoğlu
        Mehmet Atlı
        Zeliha Özten
        Sercan Alkes
        Semiha Gelgeç
        Özcan Özten        		 Hisseli 1749 parsel TARLA 20.908,56 1.708,54
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02158791
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