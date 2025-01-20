T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AYDIN

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzergâhına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kamulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ HİSSESİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN ALAN 2024/471 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. HÜDAVER KILCI

FADİME ÖZGENÇ

NURTEN KAHRAMAN

HAYRİYE SUCU

ABİDİN AKÇIL 1/5

1/5

1/5

1/5

1/5 213 ADA 7 PARSEL BAHÇE 2.304,18 445,10 2024/473 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. SELAMİ ATLI 1/1 1544 TARLA 7.600,00 1.114,20 2024/479 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. MENEKŞE MOTORCU

TANKUT ÇİZMECİ 1/2

1/2 1164 KARGİR EV 3.638,00 948,28 m2 2024/477 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. ESMA UĞURLU TAM 19 PARSEL TARLA 11.800,00 3.540,06 m2 2024/475 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. HÜSEYİN KÖLE TAM 659 PARSEL KERPİÇ EV 5.450,00 377,53 m2 2024/485 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. ALİ KÜÇÜK TAM 132 ADA 17 PARSEL TARLA 11.544,79 256,64 m2 2024/483 AYDIN- EFELER

GÖLHİSAR MAH. KADİR KAYA TAM 132 ADA 16 PARSEL TARLA 1.621,84 449,54 m2 2024/481 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. MUSTAFA YALÇIN TAM 746 PARSEL TARLA 12.750,00 795,29 m2 2024/487 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. EMİN KÖLE 1/1 398 TARLA 5.250 M2 630,09 m2 2024/489 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ayşe USlu Metin

Hüseyin Uğur Uğurlu

Şerif Ali Uğurlu

Kübra Uğurlu 1/4

1/4

1/4

1/4 408 TARLA 4.800,00 M2 4.800,00 M2 2024/491 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. NİHAT ÇAKICI 1/1 411 TARLA 7.350,00 3.222,45 2024/493 AYDIN - EFELER - GÖLHİSAR MAH HALİL ÇALIKOPARAN 1/1 657 KARGİR EVLİ 3.000,00 2.543,14 2024/495 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ahmet Emin Yavuz 1/1 656 BAHÇE 2.010,00 M2 2.010,00 M2 2024/497 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH HÜSEYİN ÇETİN ENVER 1/1 1685 BAHÇE 5.000,00 2.466,66 2024/499 AYDIN - EFELER-GÖLHİSAR MAH KADİR KAYA 1/1 1656 TARLA 16.300,00 149,50 2024/501 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. AHMET ŞİMŞEK

AHMET ŞİMŞEK

NURGÜL EFE 1/4

3/5

3/20 399 PARSEL TARLA 8.100,00 4.003,04 M2 2024/503 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. MEHMET BİLĞE

NURGÜL AKICI

ŞERİF ALİ BİLĞE

TUĞRUL BİLĞE HİSSELİ 127 TARLA 3.100,00 3.100,00 2024/505 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. ALİ YILDIZ TAM 119 PARSEL TARLA 4.900,00 4.900,00 m2 2024/507 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Fikret Bacaksız 1/1 589 BAHÇE 2.160,00 M2 2.160,00 M2 2024/509 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. LEVENT ÇILDIRMAZ 1/1 1727 TARLA 11.344,00 1.577,69 2024/511 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MUHARREM BARDAKCI 1/1 173 TARLA 4.800,00 3.546,58 2024/513 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Perihan Çıldırmaz 1/1 403 TARLA 2.550,00 M2 984,45 M2 2024/515 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Hüseyin Çetin 1/1 587 KARGİR EVLİ 2.110,00 m2 1.907,11 M2 2024/517 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Arif Kocabaş

Emir Kadın Kocabaş

Mehmet Kocabaş

Zafer Kocabaş

Emir Ceyhan

Gülser Kamar

Günseli Taşdelen

Perihan Çıldırmaz Hisseli 115 TARLA 15.400,00 M2 7.179,35 M2 2024/519 AYDIN EFELER GÖLHİSER MAH. AYŞE USLU METİN

HÜSEYİN UĞUR UĞURLU

KÜBRA UĞURLU

ŞERİF ALİ UĞURLU HİSSELİ 1633 TARLA 13.166,00 4.010,53 2024/521 AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH. HÜSEYİN UFUK TÜRKOĞLU 1/1 13 TARLA 10.300,00 1.062,06 2024/523 AYDIN EFELER GÖLHİSAR MAH. ERKAN BACAK

ALİ İKSAN BACAK

NERİMAN BACAK

MUHAMMET KARAKOÇ

KEMAL DERELİ

MEHMET BACAK

ÜLKÜ GÜLEÇ

AYDIN DERELİ 141/700

141/1400

47/280

23/280

23/280

141/1400

141/1400

23/140 20 TARLA 7.000,00 4.970,46 2024/525 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Aytül Gökler 1/2 448 TARLA 10.550,00 M2 958,03 M2 2024/527 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Selami Atlı 1/1 1618 TARLA 16.800,00 M2 3.201,01 M2 2024/529 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ali İksan Bacak

Erkan Bacak

Mehmet Bacak

Neriman Bacak

Ülkü Güleç Hisseli 17 TARLA 8.900,00 M2 4.522,24 M2 2024/531 AYDIN -EFELER-GÖLHİSAR MAH. SERAP SEVİNCEK

VOLKAN MUTLU HİSSELİ 120 TARLA 18.000,00 7.325,13 2024/533 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Hüseyin Çetin 1/1 584 BAHÇE 800,00 M2 503,08 M2 2024/535 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Abidin Akçıl

Fadime Özgenç

Hayriye Sucu

Hüdaver Kılcı

Nurten Kahraman 1/5

1/5

1/5

1/5

1/5 591 BAHÇE 5.850,00 M2 1.937,71 M2 2024/537 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Ahmet Emin Yavuz 1/1 655 BAHÇE 2.600,00 M2 829,33 M2 2024/539 AYDIN-EFELER-GÖLHİSAR MAH. Kadir Kaya 1/1 501 TARLA 4.550,00 M2 1.803,41 M2 2024/541 AYDIN - EFELER

GÖLHİSAR MAH. YAŞAR YALÇIN 1/1 451 TARLA 11.000,00 m2 850,58 m2 2024/543 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. HALİL ÇALIPARAN TAM 462 TARLA 3.310,00 M2 1.411,80 M2 2024/545 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. Perihan Özdemir

Vicdan Gülşen

Mehmet Karabulut

Hicran Korkmaz

Ferit Karabulut 1/5

1/5

1/5

1/5

1/5 464 TARLA 5.650,00 m2 2.162,87 m2 2024/551 AYDIN- EFELER

GÖLHİSAR MAH. Emir Akyel

Kamil Gümüş

Turgut Gümüş

Ahmet Karabıyık

Zeliha Kaler

Nurcan İzci Hisseli 210 ada 1 parsel Bahçe 13.656,17 2.308,07 2024/553 AYDIN - EFELER

GÖLHİSAR MAH. HAFİZE KÜÇÜK TAM 211 Ada 1 parsel KARGİR EV 8.234,35 2.508,44 2024/555 AYDIN-EFELER

GÖLHİSAR MAH. Ahmet Emin Özten

Sedat Özten

Ayşe Koçer

Zahide Demirci

Şadiye Yılmaz

Serdal Özten

Yeliz Çamoğlu

Mehmet Atlı

Zeliha Özten

Sercan Alkes

Semiha Gelgeç

Özcan Özten Hisseli 1749 parsel TARLA 20.908,56 1.708,54