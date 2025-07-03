T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/307 Esas

DAVALI : REFİK YAKAR



Davacı SULTAN YAKAR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Refik Yakar'ın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

GAZİANTEP İli, ŞAHİNBEY İlçesi, KURUM Mahallesi/köyü Cilt No 182 Hane No 51'de kayıtlı, 05/05/1980 doğumlu, Nevzat ve Birgül oğlu, Refik Yakar'ın HMK. 122, 127. 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini,davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)