Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANTALYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C.
        ANTALYA
        8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2024/39-Ceza Dava Dosyası


        İ L A N


        Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince Bülent oğlu 19/11/2001 doğumlu ÇAĞATAY KARACA hakkında Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 29/01/2025 tarih 2024/39 Esas 2025/60 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verilmiş olup, Cumhuriyet Savcısı'nın 18/02/2025 tarihli talebi ile beraat kararını istinaf ettiği görülmüştür.
        Gerekçeli Kararın sanığın mernis adresinin ceza infaz kurumu adresi olması, araştırmalarda başkaca adresinin tespit edilememesi sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta çerisinde istinaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 02.04.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202411
        Yazı Boyutu