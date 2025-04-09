T.C.

ANTALYA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/39-Ceza Dava Dosyası



İ L A N



Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince Bülent oğlu 19/11/2001 doğumlu ÇAĞATAY KARACA hakkında Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 29/01/2025 tarih 2024/39 Esas 2025/60 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verilmiş olup, Cumhuriyet Savcısı'nın 18/02/2025 tarihli talebi ile beraat kararını istinaf ettiği görülmüştür.

Gerekçeli Kararın sanığın mernis adresinin ceza infaz kurumu adresi olması, araştırmalarda başkaca adresinin tespit edilememesi sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta çerisinde istinaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 02.04.2025