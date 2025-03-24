T.C.

ANTALYA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/92-Ceza Dava Dosyası



İ L A N



Antalya 8 Ağır Ceza Mahkemesince Mehmet ve Aslıhan oğlu 03/03/1999 doğumlu Salih NAĞAŞ hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 25.780,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığın bildirdiği adreslerinden bulunamaması ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 19.03.2025