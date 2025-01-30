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        T.C. ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.01.2025 - 00:00
        T.C. ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

        Sayı :2024/393 Esas
        27.01.2025

        İLAN METNİ

        Davacı , AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalı , SABİHA ERTEM arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davası nedeniyle;
        Davalı 37142173446 TC kimlik numaralı SABİHA ERTEM olarak HMK 121,129 Ve 317 maddeleri gereğince İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gerektiği ve 20/02/2025 GÜNÜ SAAT 08.45'TE duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği TARAFINIZA İLANEN İHTAR OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02163986
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