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        T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANTALYA
        4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/5 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, Muratpaşa Mah/Köy, 4005 Ada, 13 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan vasıflı) satılacaktır.Taşınmaz yaklaşık 62m2 bodrum, 162m2 zemin, 162m2 asma kat olmak üzere toplam 386 m2 kullanım alanlıdır. İç kısımda kullanım amacına yönelik bölmeler yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın zeminleri seramik ve laminant parke, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Doğramaları alüminyumdur.
        Adresi : Muratpaşa Mah. 571. Sk. Çakır Apt. No:4/A(Tapuda 2 Nolu) Muratpaşa / ANTALYA
        Yüzölçümü : 386 m2Arsa Payı : 50/480
        İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planına göre;satışa konu taşınmaz inşaat tarzı güneyden blok nizam, 4 kat, TAKS:0,50-KAKS:2,00 konut ve yol boyu ticari alanda kalmaktadır
        Kıymeti : 17.500.000,00 TL KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 11:50
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 11:50
        Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 11:50

        21/07/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02264295
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