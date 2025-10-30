T.C.

ANKARA

85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/423

KARAR NO : 2025/572



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2025 tarihli ilamı ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan TCK'nun 265/1 maddesi gereğince neticeten 4.000,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Seyit ve Selma oğlu, 08/06/1990Altındağ doğumlu SERKAN KARHAN, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.24.10.2025