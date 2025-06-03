T.C.

ANKARA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS : 2019/29

KARAR : 2025/1558



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2025 tarihli ilamı ile "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan, TCK 66/1-e maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE," karar verilen Saleh ve Emel oğlu Deyrızzor 01/01/1971 doğumlu MOHAMMAD RAHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/05/2025