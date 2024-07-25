T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/97 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/97 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/MALIKÖY Mahalle/Köy, 101188 Ada, 4 Parsel, Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli-Maliköy Mah. 101188 ada 4 nolu parsel 2500,00 m2 yüzölçüm ve Arsa niteliği ile kayıtlı olduğu, Sincan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 08.01.2024 tarih ve 110587 sayılı yazısında 101188 ada 4 sayılı parselinde plan notlarında konut alanı Kullanımında , E- 1.25 Emsalli, Yençok 16 kat yapılaşma koşullu olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz, imar planı kapsamında imarlı arsadır. Arsa, planda konut alanı olarak ilan edilmiştir. Parselin üzerine 1,25x2.500,00m2 = 3.125,00m2. brüt İnşaat alanı olan Max16 katlı konut binası yapılabilecektir. Arsanın bulunduğu bölgede imar planına göre yolları açılmamış, alt yapı hizmetleri gelmemiştir. Kadastro yolundan özel araçla yakınına kadar gelinebilmektedir. Arsa, dikdörtgen benzeri geometrik formdadır. Komşu parsellerde yapılaşma başlamamış olup, Yaklaşık 850m. uzaklıkta Alçı mahallesi kapsamında kalan Villa türü inşaatı devam eden site inşaatları bulunmaktadır. Arsa, kuş uçuşu yaklaşık olarak Mali Köyüne 2750m. Alcı Bulvarına 250m, Ankara ASO 2- 3.Organize sanayisine 2,300m, Ankara Eskişehir yoluna 2350m.,Temelli Gazi Mahallesine 7000m., mesafede konut alanı olarak yeni gelişim gösteren bölgede konumludur. Arsanın çevresi sınırlarını belirleyici olarak tel örgü vb. unsur bulunmamaktadır. Arsa düz eğimsiz olup, üzerinde herhangi bir yapı, ağaç bulunmamaktadır.

Adresi : 101188 Ada 4 Parsel Temelli Malıköy Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 2.500 m2

İmar Durumu : imarlı arsa

Kıymeti : 8.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:59

23/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.