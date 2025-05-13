Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2024/6633 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6633 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVANKÖYÜ Mahalle/Köy, 47892 Ada, 2 Parsel, G BLOK 1 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Bina betonarme karkas yapı tarzında, 1 bodrum, zemin, 1 normal kattan oluşmaktadır. Bina halihazırda mesken(müstakil dubleks ev) olup 3 katlı mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda fiilen bodrum katta; Su deposu ve garaj alanı düzenlenerek çamaşır odası, wc, salon, mutfak nişi ile ısı merkezinde kombi mevcuttur. zemin katta; salon, oda, duş, giyinme odası, mutfak, wc, giriş holü, balkon olarak kullanılmaktadır.1.katta; 3 oda, duş+wc, banyo+wc, hol ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Bina toplam 248 m2 net, 320 m2 brüt alana sahiptir.

Adresi : Ayyıldız(Tapuda Elvanköyü) Mahallesi 6118. Sokak Gülsün Villaları Sitesi No:1/G Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 5.086,00 m2

Arsa Payı : 394/5086

İmar Durumu :Etimesgut Belediyesi E-İmar sisteminden edinilen bilgiye göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu 47892 ada 2 parsel nolu taşınmaz, Konut Alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, E: 0.40 ,Yençok:10 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 10.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Etimesgut Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü şerhine göre Ankara İli Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi 85126/1 Parselasyon Planının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca taşınmaz kaydında ipotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:40

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 1678 Ada, 1 Parsel, ZEMİN KAT 17 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz imalathane nitelikli ve ana yapıda zemin katta yer almaktadır. Girişi bağımsızdır. Projesi ve yerinde ölçüme göre yasal net kullanım alanı 82,00 m2(brüt 87,00 m2) olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz bir bölümden oluşmuş, na tamam vaziyettedir. Cephe genişliği 5,45 m.,yüksekliği 7,85 m. Taşınmazın cephesi alüminyum doğrama ve camdır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:209/D Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 6.121,00 m2

Arsa Payı : 170/6121

İmar Durumu : Sincan Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Sanayi Tesisi Alanında, E:0.50, Hmax:15.50m olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 4.258.530,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:35

08/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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