Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ETİMESGUT Mahalle/Köy, 8689 Ada, 9 Parsel nolu taşınmaz ....Diğer özellikleri, bilirkişi raporu, satış ilanı, şartname ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Etimesgut Mahallesi 8689/9 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 712 m2

İmar Durumu :---

Kıymeti : 17.088.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:09

13/06/2025

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.