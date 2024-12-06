T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/474 Esas

DAVACI : Safter Türkan

DAVALILAR :

1- Sincan Belediye Başkanlığı

2- Hazine

3- Ankara Büyükşehir Belediyesi



Davacı Safter TÜRKAN ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Esenler Karabayırlar Mevkii 121 Ada 254 Parsel sayılı taşınmazın devamında, 121 Ada 118 parsele 200 m mesafede yaklaşık 60.000 m2 tarla; Türkobası Mahallesi Dağ Mevkii 125 Ada 35 Parsel sayılı tarlanın devamında 20.000 m2 civarında tarla; Türkobası Mahallesi Yılgınlı Mevkii 133 Ada 14 Parsele sınır 6.000 m2 tarlayı öncelikle murisleri devamında ise kendisi olmak üzere 1944 yılından bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Hazineye ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.29/08/2024