T.C.

ANKARA BATI

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2023/715

Karar No : 2025/388

SANIK : İSMAİL TÜMEN, Übeyit ve Kadriye oğlu, 01/02/1995 TARSUS doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karşıyaka Mah. Arı Sk. No: 6İç Kapı No: 3 İpekyolu/Van adresinde oturur.



Suç Tarihi : 03/08/2022

Karar Tarihi : 23/05/2025

Verilen Hüküm : 4 yıl hapis ve 30.000,00 TL Adli Para Cezası



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.