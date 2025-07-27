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        T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.07.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA BATI
        2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Esas No : 2023/715
        Karar No : 2025/388

        SANIK : İSMAİL TÜMEN, Übeyit ve Kadriye oğlu, 01/02/1995 TARSUS doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karşıyaka Mah. Arı Sk. No: 6İç Kapı No: 3 İpekyolu/Van adresinde oturur.


        Suç Tarihi : 03/08/2022
        Karar Tarihi : 23/05/2025
        Verilen Hüküm : 4 yıl hapis ve 30.000,00 TL Adli Para Cezası


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02268233
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