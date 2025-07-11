T.C. ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 75. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2023/72 Esas

KARAR NO : 2025/145

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.02.2025 tarihli ilamı ile TCK' nın 227/2 maddesi gereğince 4 kere 5 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA cezası İLE CEZALANDIRILAN İlhami ve Seviye kızı, 03/07/1967 BANDIRMA doğumlu Feriha KÖMÜR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına CMK' nın 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize yada en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz edebileceği ve dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere gönderileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 07.07.2025