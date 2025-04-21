T.C. ANKARA 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No: 2024/115

Karar No: 2024/720



1-Sanık AYKUT BASINLI'nın Güveni Kötüye Kullanma suçundan neticeten 5 AY HAPİS CEZASI ve 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Verilen cezanın TCK 51/1 ve 51/3 maddesi gereğince sanığın takdiren 1 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

2-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İlhami ve Sevgi oğlu, 17/10/1990 KARTAL doğumlu, 37691046512T.C. Kimlik numaralı AYKUT BASINLI'ya İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak bir beyanla, beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının, sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.04.2025