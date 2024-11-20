T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/706 Esas

KARAR NO : 2024/557



Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/706 Esas-2024/557 karar sayılı dosyasının 01.07.2024tarihli kararı ile;

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçlarından dolayı kamu davası açıldığı, "Ankara 4. Çocuk Mahkemesince 2023/61 esas 2024/325 karar sayılı kararı ile görevsizlik kararı verildiği, mahkemesince kendi dosyalarına konu olay ile ilgili raporu almadan başka mahkemece alınan rapora dayanarak suça sürüklenen çocuğun sorgusunun yapılmadan, anne ve babasının dinlenmeden, hastahane doğumlu olup olmadığı tespit edilmeden 18 yaşından büyük olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verildiği anlaşılmakla, bu eksiklikler giderilip suça sürüklenen çocuğun yaşı tam olarak tespit edilmemesi nedeni ile suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmakla mahkememizin görev alanı dışında kaldığı gözetilerek CMK'nun 3. ve devam maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE, Olumsuz görev uyuşmazlığı olduğundan dosyanın Ankara BAM 5. Ceza Dairesine gönderilmesine" ilişkin karar, suça sürüklenen çocuk; Salih ve Çillo oğlu, 01/06/2004 Şehitkamil doğumlu, BARZAN AVCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 268 maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle itiraz yoluna başvurulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13.11.2024