T.C. ANKARA 27.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

A N K A R A

27.ASLİYE CEZA MAHKEMİSİ



ESAS NO. : 2024/751

KARAR NO. : 2025/282



Silahla Tehdit suçundan sanık Şevket ve Ümran'dan olma 25.10.1980 d.lu sanık EVREN KAVAL hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık EVREN KAVAL'ın üzerine atılı Silahla Tehdit suçundan TCK'nun 106/2-a,62 Maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve CMK'nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına Dair; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanığın yüzüne karşı, müştekinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık EVREN KAAL'a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.29.05.2025