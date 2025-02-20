T.C. ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ANKARA 25. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/866 Esas

DAVALI : MUSTAFA KEMAL TERZİOĞLU M.Esat Bozkurt Cad. No:46/11 İncesu Çankaya/ ANKARA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kişisel Eşyanın İadesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili marifetiyle ibraz olunun dava dilekçesiyle; tarafların 2018 mayıs ayında evlendikleri, Ankara 8.Aile Mahkemesi'nin 2019/202 Esas sayılı dosyasından görülen boşanma davası neticesinde, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi'nin 2023/4199 Esas ve 2024/589 Karar sayılı 06/02/2024 tarihli ilamı ile taraflarına karar verildiğini, müvekkiline düğünde; 5 adet Cumhuriyet altını, 1 adet Cumhuriyet altınlı takılı zincir kolye, Beşibiryerde (yarım altın), Gerdanlık, çeyrek altınlı küpesi ile, 7 adet çeyrek altın dizili bileklik,8 adet 20 gr 22 ayar Adana burması, 1 adet alyans yüzük, 1 adet tektaş yüzük,3 adet altın kaplama saat olmak üzere ziynet eşyaları, davalının yeddinde kaldığını, müvekkiline şiddet uygulayarak hakkında Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu hüküm verilen davalının, müvekkilini evden atması sonucunda tüm eşyaları dahil belirttikleri ziynetlerinın davalının yeddinde kaldığı için dava açtıklarını, tüm bu sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydı ile, yukarıda cins ve kıymeti belirtilen ziynet eşyalarının müvekkilinine iadesine, bulunmaması halinde bedeli olan 10.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

İlanen tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren HMK 127. Madde uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içinde HMK 129.Maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK 128.Madde uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK’nın 131.maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz gibi tensip zaptında yer alan HMK'nın 139.maddesi uyarınca ilgili hususların tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı,

Ayrıca HMK 139 ve 150 mad. uyarınca; sulh için gerekli hazırlığı da yaparak belirlenen ön inceleme günü ve saatinde hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde; yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin önel içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verileceği, duruşma gün ve saatinde duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.