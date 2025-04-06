T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/170

MİRASÇI : AJLAN OKMAN - 32573206008



Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması (Noter) davasında yapılan açık yargılama sonucunda davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamaması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 22/10/2024 tarihli 2024/170 esas ve 2024/12563 karar sayılı ilamı ile;

"Talebin KABULÜ ile; Rize ili, Fındıklı ilçesi, Fındıklı mah./köyü, 2 cilt, 46 hane, 10 bsn'de nüfusa kayıtlı, Mehmet Ali ve Vicdan'dan olma, 10/06/1940 doğumlu olup 17/09/2023 tarihinde vefat eden 32573206008 T.C. Kimlik numaralı muris AYFER OKMAN tarafından düzenlettirilen ve Mahkememize intikal eden Ankara 54. Noterliğinin 26/02/2020 tarih ve 08759 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname-mirastan çıkarmanın açılarak okunduğunun ilgililere tebliğ edildiğinin tespiti ile VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA," istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.