T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/941 Esas

06.02.2025

İLAN

Davacı , MUSTAFA SUNGUR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Tunceli ili, Petek ilçesi, İstiklal mah/köyü C: 3, Hane no: 36 da nüf. Kayıtlı Mehmet Vahdet ve Melahat ' dan olma, Erzurum-25.08.1961 doğumlu16283867360 TC. Nolu gaip GÖKNUR SUNGUR' un 1999 tarihinden tarihinden bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2024/941 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurması veya ilgili dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.