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        T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.05.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/941 Esas
        06.02.2025
        İLAN

        Davacı , MUSTAFA SUNGUR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Tunceli ili, Petek ilçesi, İstiklal mah/köyü C: 3, Hane no: 36 da nüf. Kayıtlı Mehmet Vahdet ve Melahat ' dan olma, Erzurum-25.08.1961 doğumlu16283867360 TC. Nolu gaip GÖKNUR SUNGUR' un 1999 tarihinden tarihinden bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2024/941 esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurması veya ilgili dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02214963
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