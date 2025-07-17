T.C.

ANKARA 1 İNFAZ HAKİMLİĞİ

T.C. ANKARA 1 İNFAZ HAKİMLİĞİ İLAN METNİ



ESAS NO : 2025/2930

KARAR NO : 2025/2981



Yükümlü RIDVAN NIAMI hakkında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/79 esasına kayden kamu davası açıldığı anlaşılmakla 7242 Sayılı yasa ile değişik 5275 sayılı CGTİHK'nun 105/A-7 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının geri alınmasına ilişkin talebin KABULÜNE,

Yükümlülüğü ihlalin Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davasının açılma tarihi olan 10/03/2025 tarihi itibariyle ihlal ettiği belirlenmekle hükümlünün bu tarihten sonraki koşullu salıverme tarihine kadar olan bakiye cezasının infazı için 7242 sayılı yasa ile değişik 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-7 gereğince AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE, karar verilmiştir.

Hakimliğimizce verilen karar, hükümlünün adreslerine yapılan tebligatlar bila tebliğ dönmüş, adreslerden araştırılmasına rağmen tebliğ mümkün olmamıştır.

İşbu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı,iki hafta içerisinde itiraz talebinde bulunabileceği,öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur.11.07.2025