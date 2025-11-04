T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2022/309 Esas

DAVALILAR : HÜSNÜ ŞEN Ören Mah, Erişkinler Sok No:16 Anamur/ MERSİN



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Davacıİbrahim Kara vekili AvAbdullah Çınartarafındandava konusu olan Mersin ili Anamur İlçesi Nasraddin Köyü Zindanalanı Mevkii 466 Parsel sayılı taşınmazların satışı talep edilmiş olup Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zabtı ekli duruşma günü bildirir davetiye tebliğ edilememiş olupyapılan adres araştırmalarından dahiç bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zabtı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/11/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi taktirde HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi , tensip zabtı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.