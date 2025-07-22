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        T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.07.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ANAMUR
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/5 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GÖKTAŞ Mahalle/Köy, 847 Ada, 21 Parsel sayılı taşınmaz 427,48 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
        İmar Durumu :Var
        Kıymeti : 1.966.408,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 10:26
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 10:26
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 10:26

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, ESENTEPE Mahalle/Köy, 133 Ada, 22 parsel zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz 92 m² yüzölçümlü olup daire vasfındadır.
        İmar Durumu :Var
        Kıymeti : 1.200.420,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:27
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 11:27
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:27
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:27

        16/07/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02264465
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