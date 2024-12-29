T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/242 Esas

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ADRES : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. Kapı No :12 D: 1 Çankaya /ANKARA

VEKİLİ : AV. HATİCE SEMA YOLCU

DAVALI : TALİP ELMACI -19102339222



HÜKÜM;

1-Davacının davalılar aleyhine açtığı davasının KABULÜNE,

-Amasya İli Merkez İlçesi Ezinepazarı Köyü, 179 ada 16parsel sayılı 2972,09 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 351,82 m²'lik kısmının irtifak hakkı olarak toplam kamulaştırma bedelinin 652,01 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Mahkememizce kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 652,01 TL'nin karar ile birlikte derhâl davalılara Tapu Kaydındaki ve Amasya Sulh Hukuk Mahkemesinin04/03/2022 tarih ve 2022/624 Esas 2022/602 Karar sayılı, aynı yer ve tarih 2022/572 Esas 2022/622 Karar sayılı ve aynı yer 29/12/2021 tarih 2021/2821 Esas 2021/2721 Karar sayılı veraset ilamındaki payları ÖDENMESİNE,

3-Dava konusu taşınmazın krokide IR1 harfi ile gösterilen 351,82 m²'likkısmı üzerinden davacı kurum lehine daimi İRTİFAK HAKKI TESİSİNE,

4-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeline 23/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

5-Taşınmaz üzerinde bulunan varsa takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

6-İ.İ.K.nın 28. Maddesine göre kararın bir suretinin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Fen bilirkişi tarafından sunulan 11/04/2022 havale tarihli fen bilirkişi raporun kararın eki niteliğinde sayılmasına,

8-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 80,70 TL karar ve ilam harcından, davacı tarafından başlangıçta yatırılan 59,30 TL'den mahsubu ile kalan 21,40 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Yargılama giderlerinin davanın niteliği gereğince davacı kurum üzerine bırakılmasına,

10-Davanın niteliği gereği davacı vekiline vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

11-Davacı tarafından başlangıçta yatırılan gider avansından gerekli harcamalar yapıldıktan sonra kalan kısmın karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzlerine karşı davalıların yokluğunda Anayasa Mahkemesi'nin 24/02/2022 tarih, 2021/34 Esas 2022/29 karar sayılı kararı uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da başka bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/10/2022 Yukarıda yazılı hüküm 26/10/2022 tarihinde karara çıkmış olup, Davalı TALİP ELMACI -'19102339222 ya ilanen tebliğ olunur. 27/03/2024