T.C. AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/249 Esas



DAVACI : BEKİR SAĞIROĞLU- 26230098976

VEKİLLERİ : Av. GALİP UZUN - [16697-96857-06505] UETS

Av. KÜBRA TAYBOĞA - [16489-84981-77369] UETS

DAVALI : 1- AMASYA MALİYE HAZİNESİ DEFTERDARLIĞI -

VEKİLİ : Av. ANIL KONYAR - Merkez/ AMASYA

DAVALI : 2- AMASYA ORMAN İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLİ : Av. OLCAY GÜNEŞ KARATEPE - [35746-96475-76173] UETS

DAVALI : 3- ŞEYHLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ -

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

DAVA TARİHİ : 19/05/2024



Fen Bilirkişilerinin 22/05/2025 tarihli rapor ekindeki kroki ilan ekinde olup, dava konusu Amasya İli, Göynücek İlçesi, Şeyhler Köyü, 142 ada 49 ve 50 Parsel sayılı taşınmazların batısında yer alan Fen Bilirkişi Raporuna ekli krokide 'A' harfi ile gösterilen 1693,33 m²'lik alana sahip tescil harici bırakılan taşınmaz ile aynı yerde bulunan dava konusu Amasya İli, Göynücek İlçesi, Şeyhler Köyü,142 ada 49 Parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan Fen Bilirkişi Raporuna ekli krokide 'B' harfi ile gösterilen 1284,94 m²'lik alana sahip tescil harici bırakılan taşınmaza yönelik itirazları olanların, ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde Mahkememize itirazda bulunmaları hususunun, 4721 Sayılı T.M.K.'nın 713/4.Maddesi gereğince İLAN olunur.

Eki: Fen Bilirkişilerinin 22/05/2025 tarihli rapor ekindeki kroki