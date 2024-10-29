T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ALİAĞA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Davacı Hamide Denizci ile davalılar İzmir Kadastro Müdürlüğü, Maliye Hazinesi ve dahili davalılar Aliağa Belediyesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında mahkememizin 2024/414 esas sayılı dosyasında görülen davada; Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. Maddesi gereğince dava konusu, "İzmir ili, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi 1225 ada 8 parselin güneyinde bulunan 2878,99-m2 tescil harici alana" ilişkin kullanıcısı Ali kızı Hamide Denizci adına tapuda tescili talep edildiği hususu TMK' nun 713. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.