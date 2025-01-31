T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALAPLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/64 Esas

DAVACI : MEHMET KOÇDEMİR

DAVALILAR : 1- ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

2- GÜMELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- HÜSEYİN KOÇDEMİR



Dava konusu Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Gümeli Beldesi, Merkez Mahallesi 201 ada 35 parsel sayılı taşınmaz ile 201 ada 30 parsel sayılı taşınmaz arasında kalan, 129,03 m²'lik yol üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına yazılı olarak başvurmaları Türk Medeni Kanununun 713/4-5 maddesi gereğince İLAN OLUNUR.