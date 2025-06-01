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        T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.06.2025 - 00:00
        T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2024/117 Esas


        Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle;
        Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/117 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları aksi halde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Hüseyin Önal adına tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.


        ALANYA İLÇESİ EMİŞBELENİ MAHALLESİ (A Harfi ile gösterilen 1.390,22 m2 lik alan )
        KUZEYİ : Emişbeleni Mahallesi 270 ada 30 parsel, ham toprak
        GÜNEYİ : Davacı Hüseyin Önal ve müştereklerinin kullanımında olan 270 ada 22 parsel ile çevrili alan, tarla
        BATISI : Mahalle yolu olarak kullanılan
        DOĞUSU :Tapu harici yerin devamı ve Hasan Önal'a ait 270 ada 21 parsel ve 270 ada 18,19,20,27 nolu tarla komşuluğundaki parseller ile çevrili olan ve tapulama harici sahada kalan (A=1.390,00m2) yüzölçümlü yer
        Not: Mahkememizin 2024/117 Esas sayılı dosyası içerisindeki 12/02/2025 havale tarihli bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.
        EK: Bilirkişi raporu ve eki kroki

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02233789
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