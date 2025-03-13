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        T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.03.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/624 Esas


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
        Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/624 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
        Tescile konu (a) harili taşınmazın;
        Güneyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,
        Kuzeyi: Yol ilerisi Tahir UYSAL (3.ASHM 20231623 Esas),
        Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,
        Batısı: Hüseyin UYAR mirasçıları ile çevrilidir.
        Tescile konu (b) harili taşınmazın;
        Güneyi: Mustafa KANDEMİR tapusuz taşınmazı,
        Kuzeyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,
        Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,
        Batısı: Harun UYSAL taşınmazı ile çevrilidir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02188741
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