T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/624 Esas



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/624 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Tescile konu (a) harili taşınmazın;

Güneyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,

Kuzeyi: Yol ilerisi Tahir UYSAL (3.ASHM 20231623 Esas),

Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,

Batısı: Hüseyin UYAR mirasçıları ile çevrilidir.

Tescile konu (b) harili taşınmazın;

Güneyi: Mustafa KANDEMİR tapusuz taşınmazı,

Kuzeyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,

Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,

Batısı: Harun UYSAL taşınmazı ile çevrilidir.