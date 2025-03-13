T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2023/624 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesinde bulunan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/624 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Tescile konu (a) harili taşınmazın;
Güneyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,
Kuzeyi: Yol ilerisi Tahir UYSAL (3.ASHM 20231623 Esas),
Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,
Batısı: Hüseyin UYAR mirasçıları ile çevrilidir.
Tescile konu (b) harili taşınmazın;
Güneyi: Mustafa KANDEMİR tapusuz taşınmazı,
Kuzeyi: Okurcalar 200 ada l parsel davacı ve müştereklerine ait parsel,
Doğusu: Fatma GÜNDEMiR,
Batısı: Harun UYSAL taşınmazı ile çevrilidir.