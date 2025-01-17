T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Dosya Numaraları:
2024/746,2024/747,2024/748,2024/749,2024/750,2024/751,2024/752,2024/753,2024/754,2024/755,2024/756,2024/757,2024/758,2024/759,2024/760,2024/761,2024/778Esas sayılı dosyalar
Davacı, TEİAŞ vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: 154 kv Alanya 2 Enerji İletim Hattı güzergahına kalan bir kısın taşınmazlarda irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri dikmek üzere, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunun 24/06/2010 tarih ve 16-189 sayılı kamu yararı kararı gereği mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.
2- a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Alanya Şubesine yatırılacağı,d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3- a) 2024/746 Esas, 2024/747 Esas, 2024/748 Esas, 2024/749 Esas, 2024/750 Esas, 2024/751 Esas, 2024/752 Esas, 2024/753 Esas, 2024/754 Esas, 2024/755 Esas, 2024/756 Esas, 2024/757 Esas, 2024/758 Esas, 2024/759 Esas, 2024/760 Esas, 2024/761,2024/778 Esas,sayılı dosyaların duruşma gününün15/04/2025 günü saat 09:30 'dan itibaren olacağı;
b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.
|Esas No
|Davalı
|İlçe
|Köy/Mevkii
|Ada
|Parsel
|Daimi irtifak alanı m2
|2024/746 Esas
|AHMET KARAKÜLAH
|ALANYA
|GÖZÜKÜÇÜKLÜ
|125
|6
|8.216,56
|2024/747 Esas
|HÜSEYİN TUNCER VE 35 DİĞER DAVALILAR
|ALANYA
|GÖZÜKÜÇÜKLÜ
|121
|3
|1.593,71
|2024/748 Esas
|DURALI KARAKÜLAH
FATMA BALCI
HALİT KARAKÜLAH
FATMA KARAKÜLAH
İSMAİL KARAKÜLAH
|ALANYA
|GÖZÜKÜÇÜKLÜ
|125
|3
|1.071,38
|2024/749 Esas
|ALİ ANDAÇ
|ALANYA
|KARAPINAR
|437
|48
|904,83
|2024/750 Esas
|MUSTAFA YETKİN
|ALANYA
|KARAPINAR
|436
|15
|38,22
|2024/751 Esas
|ESRA ÖLMEZ
FATMA ÖLMEZ
HASAN ÖLMEZ
İSA ÖLMEZ
EMİRHAN ÖLMEZ
HÜSEYİN ÖLMEZ
VE 4 KİŞİ
|ALANYA
|KARAPINAR
|437
|50
|23,73
|2024/752ESAS
|HÜSEYİN SERTGÖZ
|ALANYA
|KARAPINAR
|123
|17
|495,47
|2024/753ESAS
|MEHMET SERTGÖZ
|ALANYA
|KARAPINAR
|123
|18
|848,61
|2024/754 ESAS
|MUSTAFA YETKİN
|ALANYA
|KARAPINAR
|432
|22
|1.128,70
|2024/755ESAS
|DAVUT TEKİN
|ALANYA
|KARAPINAR
|432
|65
|1.023,68
|2024/756ESAS
|HASAN DEMİREL
|ALANYA
|KARAPINAR
|399
|15
|1.348,41
|2024/757ESAS
|MUSTAFA ŞAHİNER
|ALANYA
|ŞIHLAR
|156
|1
|140,69
|2024/758ESAS
|NURCAN ÖRS
KADRİYE TURAÇ
ALİ UYAR
MEHMET UYAR
SÜLEYMAN UYAR
HAKAN UYAR
MAKBULE UYAR
FATMA YILMAZ
TURAN AK
ARZU ŞAFAK
VE 24 KİŞİ
|ALANYA
|MAHMUTLAR
|0
|441
|958,85
|2024/759ESAS
|AYŞE DEĞİRMENCİ
FATMA ÇAKI
DURALİ UYAR
DURSUN UYAR
MEHMET UYAR
PERİHAN UYAR
VE 12 KİŞİ
|ALANYA
|MAHMUTLAR
|0
|413
|497,49
|2024/760ESAS
|AYŞE DEĞİRMENCİ
FATMA ÇAKI
ŞEMİ UYAR
ÜMMÜHANİ TOKCAN
VE 13 KİŞİ
|ALANYA
|MAHMUTLAR
|0
|408
|105,82
|2024/761ESAS
|ÜMMÜHANİ SARISOY
MURAT SANDAL
HASAN SANDAL
HACIKADIN OKUR
ALİ AY
NESRİN ÇINAR
VE 136 KİŞİ
|ALANYA
|MAHMUTLAR
|0
|410
|369,72
|2024/778 ESAS
|MUSTAFA DURUSOY
|ALANYA
|KARAPINAR
|123
|44
|51,72
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/746,2024/747,2024/748,2024/749,2024/750,2024/751,2024/752,2024/753,2024/754,2024/755,2024/756,2024/757,2024/758,2024/759,2024/760,2024/761,2024/778 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2025