T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya Numaraları:



2024/746,2024/747,2024/748,2024/749,2024/750,2024/751,2024/752,2024/753,2024/754,2024/755,2024/756,2024/757,2024/758,2024/759,2024/760,2024/761,2024/778Esas sayılı dosyalar

Davacı, TEİAŞ vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;



1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: 154 kv Alanya 2 Enerji İletim Hattı güzergahına kalan bir kısın taşınmazlarda irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri dikmek üzere, TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunun 24/06/2010 tarih ve 16-189 sayılı kamu yararı kararı gereği mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.



2- a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,



b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;



c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Alanya Şubesine yatırılacağı,d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;



3- a) 2024/746 Esas, 2024/747 Esas, 2024/748 Esas, 2024/749 Esas, 2024/750 Esas, 2024/751 Esas, 2024/752 Esas, 2024/753 Esas, 2024/754 Esas, 2024/755 Esas, 2024/756 Esas, 2024/757 Esas, 2024/758 Esas, 2024/759 Esas, 2024/760 Esas, 2024/761,2024/778 Esas,sayılı dosyaların duruşma gününün15/04/2025 günü saat 09:30 'dan itibaren olacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davalı İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Daimi irtifak alanı m2 2024/746 Esas AHMET KARAKÜLAH ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ 125 6 8.216,56 2024/747 Esas HÜSEYİN TUNCER VE 35 DİĞER DAVALILAR ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ 121 3 1.593,71 2024/748 Esas DURALI KARAKÜLAH

FATMA BALCI

HALİT KARAKÜLAH

FATMA KARAKÜLAH

İSMAİL KARAKÜLAH ALANYA GÖZÜKÜÇÜKLÜ 125 3 1.071,38 2024/749 Esas ALİ ANDAÇ ALANYA KARAPINAR 437 48 904,83 2024/750 Esas MUSTAFA YETKİN ALANYA KARAPINAR 436 15 38,22 2024/751 Esas ESRA ÖLMEZ

FATMA ÖLMEZ

HASAN ÖLMEZ

İSA ÖLMEZ

EMİRHAN ÖLMEZ

HÜSEYİN ÖLMEZ

VE 4 KİŞİ ALANYA KARAPINAR 437 50 23,73 2024/752ESAS HÜSEYİN SERTGÖZ ALANYA KARAPINAR 123 17 495,47 2024/753ESAS MEHMET SERTGÖZ ALANYA KARAPINAR 123 18 848,61 2024/754 ESAS MUSTAFA YETKİN ALANYA KARAPINAR 432 22 1.128,70 2024/755ESAS DAVUT TEKİN ALANYA KARAPINAR 432 65 1.023,68 2024/756ESAS HASAN DEMİREL ALANYA KARAPINAR 399 15 1.348,41 2024/757ESAS MUSTAFA ŞAHİNER ALANYA ŞIHLAR 156 1 140,69 2024/758ESAS NURCAN ÖRS

KADRİYE TURAÇ

ALİ UYAR

MEHMET UYAR

SÜLEYMAN UYAR

HAKAN UYAR

MAKBULE UYAR

FATMA YILMAZ

TURAN AK

ARZU ŞAFAK

VE 24 KİŞİ ALANYA MAHMUTLAR 0 441 958,85 2024/759ESAS AYŞE DEĞİRMENCİ

FATMA ÇAKI

DURALİ UYAR

DURSUN UYAR

MEHMET UYAR

PERİHAN UYAR

VE 12 KİŞİ ALANYA MAHMUTLAR 0 413 497,49 2024/760ESAS AYŞE DEĞİRMENCİ

FATMA ÇAKI

ŞEMİ UYAR

ÜMMÜHANİ TOKCAN

VE 13 KİŞİ ALANYA MAHMUTLAR 0 408 105,82 2024/761ESAS ÜMMÜHANİ SARISOY

MURAT SANDAL

HASAN SANDAL

HACIKADIN OKUR

ALİ AY

NESRİN ÇINAR

VE 136 KİŞİ ALANYA MAHMUTLAR 0 410 369,72 2024/778 ESAS MUSTAFA DURUSOY ALANYA KARAPINAR 123 44 51,72

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/746,2024/747,2024/748,2024/749,2024/750,2024/751,2024/752,2024/753,2024/754,2024/755,2024/756,2024/757,2024/758,2024/759,2024/760,2024/761,2024/778 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/01/2025