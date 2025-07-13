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        T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 14.07.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        ALANYA
        2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/5 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBAALACAMİ Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 142 Ada, 51 Parsel, Bir katlı kargir ev ve bahçesi vasıflı taşınmaz
        Adresi : Alanya İlçesi Obaalacami Mah 142 Ada 51 No.Lu Parsel Alanya / ANTALYA
        Yüzölçümü : 1.616,22 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 3.640.100,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Diğer : haciz şerhleri bulunmaktadır
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:04
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:04
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:04
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:04

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBAALACAMİ Mahalle/Köy, Yanşılar Mevkii, 111 Ada, 23 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz
        Adresi : Obaalacami Mahallesinde 111 Ada 23 ParselAlanya / ANTALYA
        Yüzölçümü : 18.710,00 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 23.508.080,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Diğer : Muhtelif hacizler bulunmaktadır.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:05
        Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:05
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:05
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:05

        09/07/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02258146
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