T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
ALANYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBAALACAMİ Mahalle/Köy, Köy içi Mevkii, 142 Ada, 51 Parsel, Bir katlı kargir ev ve bahçesi vasıflı taşınmaz
Adresi : Alanya İlçesi Obaalacami Mah 142 Ada 51 No.Lu Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.616,22 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.640.100,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : haciz şerhleri bulunmaktadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OBAALACAMİ Mahalle/Köy, Yanşılar Mevkii, 111 Ada, 23 Parsel Tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Obaalacami Mahallesinde 111 Ada 23 ParselAlanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 18.710,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 23.508.080,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Muhtelif hacizler bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2025 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:05
09/07/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.