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        T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 07.09.2024 - 00:00
        T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2020/401
        KARAR NO : 2022/304


        Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/05/2022 tarihli ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Hendrıkus ve Berdına kızı, 17/10/1956 Hollanda D.lu, MARIE JOSE GUILLAUME BERNARDINA JANSSEN tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.


        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,


        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02085813
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