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        T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2025 - 00:00
        T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        ESAS NO : 2025/66 Esas


        Davacı Fatma Ersoy tarafından davalı Maliye Hazinesine karşı Antalya İli, Alanya İlçesi, İncekum Mah. 298 ada 13 ve 15 parsel sayılı Hazine adına kayıtlı vasıtalı zilyetlik yoluyla kullanıldığı ve babası Mehmet Aksoy'a ait iken kendisine intikal eden taşınmazların zilyedi olduğuna dayalı olarak tescil davası açıldığı anlaşılarak tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yerler hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2025/66 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186960
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