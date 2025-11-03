T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/7 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.22/10/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Kasabası/Erenler Mah. 384 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 350,32 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat

Kıymeti : 860.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:13

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 269Parsel

Yüzölçümü : 18.173,54 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 727.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:13

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah. 480 Ada 24 Parsel

Yüzölçümü : 46,40 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat

Kıymeti : 33.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 12:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:13

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar Kasabası/Yeni Cami Mah.390 Ada 214Parsel

Yüzölçümü : 47.586,59 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.044.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 13:34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.