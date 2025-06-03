T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 04.06.2025 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/184 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/184 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:19/05/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, HASSAS Mahalle/Köy, 7171 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Merkez Hassas Mah. 7171 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.224 m2
İmar Durumu :E: 0,20 ve Hmax: 6,50olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Adresi : Aksaray İli Merkez Hassas Mah. 7171 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.224 m2
İmar Durumu :E: 0,20 ve Hmax: 6,50olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.