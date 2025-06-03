T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/184 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/184 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:19/05/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, HASSAS Mahalle/Köy, 7171 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Merkez Hassas Mah. 7171 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü : 2.224 m2

İmar Durumu :E: 0,20 ve Hmax: 6,50olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 4.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.