T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 27.05.2025 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/173 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/173 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah. 559 Ada 25 Parsel
Yüzölçümü : 146.750,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.870.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 146.750,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.870.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.