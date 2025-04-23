T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/207 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/207 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.15/04/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Şifahane Mah. 4338 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 521 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ayrık nizam 4 kat

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.