T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 22.04.2025 - 00:00
Örnek No:55*
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2024/172 SATIŞ
2024/172 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/172 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.03/04/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 2048 Parsel
Yüzölçümü : 44.900 m2
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 44.900 m2
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Armutlu Köyü 2548 Parsel
Yüzölçümü : 10.390 m2
Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 10.390 m2
Kıymeti : 425.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 11:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 11:02
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1255 Parsel
Yüzölçümü : 10.100 m2
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083-5403 Sayılı Kanun
Yüzölçümü : 10.100 m2
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083-5403 Sayılı Kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 12:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 12:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1259 Parsel Aksaray
Yüzölçümü : 52.400 m2
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Yüzölçümü : 52.400 m2
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası2817 Parsel
Yüzölçümü : 13.300 m2
Kıymeti : 1.130.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Yüzölçümü : 13.300 m2
Kıymeti : 1.130.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 14:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Yenikent Kasabası 1260 Parsel
Yüzölçümü : 52.450 m2
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Yüzölçümü : 52.450 m2
Kıymeti : 4.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:3083-5403 Sayılı Kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.