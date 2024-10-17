T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 18.10.2024 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/178 SATIŞ
2023/178 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 10/10/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 4105 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 680 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 6.160.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 680 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 6.160.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.