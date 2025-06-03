T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/9 Esas

DAVACI ABDULKADİR YILDIZ-479****2244 Cumhuriyet Mah. Toki 8. Etap 29. Blok

DAVACI VEKİLİ : Av. Çiğdem Akbulut Çökmez

DAVALI : MATHİLDE VAN NİEVWENHAVEN- Edvart ve Maiette kızı 04/05/1966 d.lu

bilinen yurtdışı tebliğ adresi; Kronberg/Belçika

Davacı Abdulkadir Yıldız tarafından Mathilde Van Nievwenhaven aleyhe açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizin 11/02/2025 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı gereğince; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 09/10/2025 günü saat 11:00'da yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.