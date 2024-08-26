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        T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.08.2024 - 00:00
        T.C.
        AKHİSAR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/266 Esas
        Konu : İlan metni
        12/07/2024

        AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İLAN

        Davacı ANKARA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Ferişte Öğüttan (Mümin ve Ayşe kızı, 01/07/1943 doğumlu, T.C:17984534056)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakınının tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02066719
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