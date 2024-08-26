T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
AKHİSAR
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/266 Esas
Konu : İlan metni
AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı ANKARA HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'nın mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Ferişte Öğüttan (Mümin ve Ayşe kızı, 01/07/1943 doğumlu, T.C:17984534056)'ın nüfus kayıtlarında herhangi bir yakınının tespit edilemediğinden mirasçılarının miras haklarını bildirmesi için mahkememize başvurmaları gerektiği, başvurulmadığı takdirde mirasın tamamen Hazineye geçeceği hususu İLAN olunur.