T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/136 Esas

DAVALI : FADİME ÖZDAMAR

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında yukarıda ismi yazılı davalının adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip tutanağı, bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Davanın Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde: Davalılara ait Manisa İli Akhisar İlçesi Musaca Mahallesi Köycivarı Mevkii 341 Parsel sayılı taşınmazın 456.92 m2 daimi irtifak hakkı tesisinin kamulaştırılması için 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19.maddesinin 2/a fıkrası gereğince 2942 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 06.07.2022 tarih, 22-1813 no.lu kararına istinaden kamulaştırma çalışmalarına başlandığını, bu kapsamda söz konusu enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine yönelik, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 8'inci maddesi gereğince taşınmaz malikleri uzlaşma görüşmelerine davet edilmiş olmasına rağmen bir kısmı pazarlığa gelmemiş veya pazarlığa gelenler ile de anlaşma sağlanamadığını, bu nedenlerle Kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedel karşılığında, Manisa İli Akhisar İlçesi Musaca Mahallesi Köycivarı Mevkii 341 Parsel sayılı taşınmazın 456.92 m2'lik irtifak alanının müvekkil kurum TEDAŞ adına tapuya tesciline, taşınmaz üzerindeki ipotek, haciz ve her türlü 3.kişilerin yasal alacağının tespit edilecek kamulaştırma bedeline yansıtılarak kamulaştırma sonucu taşınmazın müvekkil idare adına takyidatsız olarak tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dosya kapsamında keşif icra edilmiş, alınan bilirkişi heyet raporunda; daimi irtifak hakkı tesis edilecek alanın bedelinin 106.253,10 TL olarak belirlendiği, davalı Fadime Özdamar'ın hissesine düşen kısmının 21.250,62 TL olduğu rapor edilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren itibaren dava konusu taşınmazda TEDAŞ tarafından yapılacak olan kamulaştırma işlemine karşı ilanın yapılmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Akhisar Şubesine yatırılacağının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Duruşma Günü: 06/02/2025 günü saat: 10:40 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.