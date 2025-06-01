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        T.C. AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.06.2025 - 00:00
        T.C.
        AKHİSAR
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/9 Tereke
        Konu : İlan Metni

        16.05.2025

        T.C.AKHİSAR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
        ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN


        DOSYA No: 2025/9 TEREKE


        10880770900 TC. Kimlik nolu İSMAİL ÖZTEKİN’İN Terekesnin AKHİSAR 2.Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 17/02/2025 Tarih ve 2025/ 215Esas2025/207 Karar sayılı Kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Memurluğumuzca da Tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup,Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri,bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği ilan olunur.İİK.166, 218 md.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232098
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