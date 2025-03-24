T.C.

AKÇAABAT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/116 Esas

19.03.2025

İLAN METNİ



Davacı,Akçaabat Karayolları ile 2025/116 Esas sayılı dosyasında davalı Bahattin Yılmaz, Burç Yılmaz, Emine Baykuş, Emine Yılmaz, Esin Yılmaz ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların Mahkememizin 2025/116 Esas sayılı dosyalarında Sanayi ve Teknoloji bakanlığının kamu yararı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.



2025/116 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi :30/05/2025

Duruşma saati:09.15

Mahalle/Köy Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Düzköy İlçesi

Yenimahalle Mah. 180 ada 5 parsel 1.619,67 m² taşınmazın 122,61 m² lik kısmı 2025/116ESAS

Bahattin Yılmaz

Burç Yılmaz

Emine Baykuş

Emine Yılmaz

Esin Yılmaz ve arkadaşları.