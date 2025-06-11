T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/136-152 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2025/136 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler kasabası, 7537 parsel

MALİKİ: NEBAHAT KARAGÜL VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/137 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler Kasabası, 8017 parsel

MALİKİ: EKREM GÖKMEN



Mahkememizin 2025/138 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler Kasabası, 8019 parsel

MALİKİ: ZEHRA YILMAZ



Mahkememizin 2025/139 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler Kasabası, 8021 parsel

MALİKİ: DÖNE DOĞAN, ZEKİ BAHÇE



Mahkememizin 2025/140 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler Kasabası, 8023 parsel

MALİKİ: ŞÜKRÜ IŞIK



Mahkememizin 2025/141 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler Kasabası, 8025 parsel

MALİKİ: ÖMRÜYE ÖZSARI VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/142 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Gebeceler mahallesi, 8029 parsel

MALİKİ: AYŞE COŞKUN VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/143 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Erenler mahallesi, 172 ada, 104 parsel

MALİKİ: SULTAN TALİPOĞLU VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/144 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Erenler mahallesi, 174 ada, 28 parsel

MALİKİ: MÜESSERE KESGİN VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/145 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Yenicemahallesi, 15 ada, 32 parsel

MALİKİ: ZELİHA MUHSİROĞLU VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/146 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Ali Çetinkaya mahallesi, 25 ada, 4 parsel

MALİKİ: ZELİHA MUHSİROĞLU VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/147 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi, 113 ada, 23 parsel, 114 ada, 31 ve 38 parsel

MALİKİ: MUSTAFA ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/148 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi,115 ada, 24 parsel

MALİKİ: AHMET İNKAYA



Mahkememizin 2025/149 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi, 115 ada, 26 parsel

MALİKİ: ABDULKADİR BUCAK



Mahkememizin 2025/150 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi, 115 ada, 28 parsel

MALİKİ: FADİME SERİM VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/151 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi, 117 ada, 14 parsel

MALİKİ: GÜLDEREN ILDIRAR VE DİĞERLERİ



Mahkememizin 2025/152 esas numaralı dosyasında;



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Bayatcık mahallesi, 126 ada, 39 parsel

MALİKİ: ŞAHABETTİN KAVLAK



Kamulaştırmayı yapan davacı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yukarıda malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/136-152 esas numaralı dosyalarında dava açılmıştır.

Bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki ön inceleme duruşmasının 17/07/2025 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.