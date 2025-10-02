Habertürk
        T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        AFYONKARAHİSAR
        1. AİLE MAHKEMESİ

        Esas No :2019/108
        Karar No :2022/186
        DAVACI : İSMAİL KIRBAÇ - 10105569524
        DAVALI : GAMAR GULMAMMADOVA

        Davacı İsmail KIRBAÇ ile Davalı Gamar GULMAMMADOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda 03/03/2022 tarihinde karara çıkmış olup;
        "...1-Davanın KABULÜ ile
        Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Anıtkaya Mah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 10105569524 TC kimlik numaralı, İbrahim ve Nazikeoğlu 17/01/1942AFYONKARAHİSAR doğumlu, İSMAİL KIRBAÇ ile Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu GAMAR GULMAMMADOVA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,
        2-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
        3-Davacı tarafından yapılan toplam 3.976,15 TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
        4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
        5-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,
        Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacının huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.."
