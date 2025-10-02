T.C. AFYONKARAHİSAR 1. AİLE MAHKEMESİ
Giriş: 03.10.2025 - 00:00
İ L A N
T.C.
AFYONKARAHİSAR
1. AİLE MAHKEMESİ
Esas No :2019/108
Karar No :2022/186
DAVACI : İSMAİL KIRBAÇ - 10105569524
DAVALI : GAMAR GULMAMMADOVA
DAVALI : GAMAR GULMAMMADOVA
Davacı İsmail KIRBAÇ ile Davalı Gamar GULMAMMADOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda 03/03/2022 tarihinde karara çıkmış olup;
"...1-Davanın KABULÜ ile
Afyonkarahisar İli Merkez ilçesi Anıtkaya Mah./Köy Nüfusuna kayıtlı, 10105569524 TC kimlik numaralı, İbrahim ve Nazikeoğlu 17/01/1942AFYONKARAHİSAR doğumlu, İSMAİL KIRBAÇ ile Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu GAMAR GULMAMMADOVA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/ 1. Maddesi uyarınca EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,
2-Harçlar kanunu uyarınca alınması gerekli 80,70 TL harçtan peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan toplam 3.976,15 TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
5-Taraflarca mahkememiz veznesine depo edilen gider avansından kullanılmayan kısım var ise karar kesinleştikten sonra ilgisine göre taraflara iadesine,
Dair; kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacının huzurunda verilen karar alenen ve usulen okunup anlatıldı.."